耿爽：中国与世卫组织考察组当中包括美国专家

中国外交部发言人耿爽在网上例行记者会上说，中国与世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组的外方专家已陆续抵达北京，其中包括来自美国的专家。

中国外交部网站昨天披露，耿爽还表示，至于有关考察组的行程等详细情况，须向中国国家卫生健康委员会查询。

美国《纽约时报》2月7日在一篇报道中披露，美国疾病预防与控制中心一个多月前向中国提出，派专家团队赴华协助应对疫情，但中国始终没有发出邀请；世界卫生组织在两周前也做出类似提议，同样没有获得积极回应。

报道揣测，中国拒绝援助是为掩盖疫情背后的尴尬事，并引述匿名的现任和前任美国公共卫生领域官员和外交官称，阻力相信来自中国高层，他们不希望世界认为中国需要外界帮助。

另据路透社报道，中国国家卫生健康委员会和世卫组织发言人昨天表示，目前在北京考察冠状疫情的考察组还将赴广东和四川两省进行现场考察。

引人关注的是，该考察组在中国的行程并不包括这次疫情的中心，湖北武汉或是湖北的其他地方。

对此，《环球时报》引述美国中国卫生政策与管理学会会长陈希说，由于湖北目前正处于抗疫的关键时刻，因此可能没有能力接待该考察组。

他说，考察组去广东考察的时候可能要与中国著名的呼吸道疾病专家钟南山进行交流。在中国2003年爆发沙斯（SARS）后，广东与北京改善了公共卫生系统并为中国设立了预防流行病的标准。

至于前往四川考察，陈希分析这可能与该省省长尹力有公共卫生方面的经验有关，且四川省与美国公共卫生学界有着较多交流。