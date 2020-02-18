世卫：中国新确诊病例下降 但任何情况都可能发生

世界卫生组织周一表示，中国提供的最新新冠病毒感染者数据显示，新增病例有所减少，但就疫情的发展而言，“任何情况都有可能发生”。

据路透社报道，世卫组织总干事谭德赛在日内瓦举行的新闻发布会上表示，中国提供的逾4万4000例确诊病例的详细报告，为了解感染者的年龄范围、疾病的严重程度和死亡率提供了依据。

“数据还显示新确诊病例正在下降......必须非常谨慎地解读这个趋势。随着新的人口受到影响，趋势可能发生改变。”

谭德赛强调，现在判断所报告的下降情况是否会持续为时尚早，因为任何情况都有可能发生。

他表示，中国报告了7万零635个冠状病毒确诊病例，其中1772例死亡。其他25个国家提报的确诊病例不到700个。

世卫组织应急计划负责人瑞安（Mike Ryan）说：“真正的问题在于我们是否看到中国之外出现有效的社区传染，目前我们还没看到这种情况。”

他表示，就中国来看，每十万人有四人受到病毒袭击，即使是疫情中心点武汉市以及湖北省也是如此。“这是非常严重的疫情，而且有加重的可能性。不过以被感染的人数来看，我们有必要将数字平衡。在湖北之外，被病毒感染到的人口比例非常非常低。”

“所以，如果我们基于某种微小的可能性，认为可能有某些潜在的病原接触，而去阻止全世界的每一艘邮轮的话，那么要做到什么程度才住手？要让全世界的巴士都停驶吗？”

瑞安表示，没有零风险这回事，他呼吁以邮轮与会议的确切证据作为决策的依据。

谭德塞也指出：“应该根据具体情况采取相适应的措施，以公共卫生科学与证据为基础。一概而论的做法不见得有帮助。”

遭到隔离检疫的钻石公主号邮轮，目前是中国以外最大的聚集性感染案例，船上共有3700名旅客，超过400人病毒检测呈阳性。