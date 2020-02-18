林郑称防疫抗疫基金预留10亿港元买口罩

香港行政长官林郑月娥今天（18日）出席行政会议前表示，特区政府正全力搜购口罩，并已在防疫抗疫基金预留10亿元（港元，下同，约1.8亿新元）采购；如果有成效，未来将为政府以外人士提供口罩。

据香港电台报道，林郑指出，港府目前有为全港公私营医院提供口罩，且昨天已启动分发获捐赠口罩的工作，并由她和问责局长亲自派发。

港府新闻处昨天发布，由于目前香港市面上的口罩不多，行政长官决定将近日由黄廷方慈善基金及其他人士捐赠给特区政府的160万个口罩，全数转赠给非政府机构，并由它们派发给对象主要是长者的弱势社群。

林郑也表示，港府日前提出设立的防疫抗疫基金，经评估及听取业界意见后，本周五向香港立法会申请拨款的金额将增加至近280亿元。她说，这项基金涉及的受惠人数众多，希望立法议员尽快让拨款通过。

自冠状病毒暴发以来，香港除了缺口罩外，社会上还有人谣传生活物资将会短缺，导致当地民众恐慌，近期来持续抢购厕纸、米等生活物资。昨天更有人持刀抢劫超市，抢走数百卷厕纸。事后警方拘捕两名怀疑涉案男子。

美国彭博社早前发表评论文章，指香港特区政府面对病毒疫情时应对不力，以及由此造成的社会乱象，已可与委内瑞拉、刚果民主共和国等传统“失败国家”相比拟。