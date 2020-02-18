路透：疫情正考验中国国际收支状况 人民币贬压渐升

中国春节前后的冠状病毒疫情蔓延迅速地抢了中美签署贸易协议的热度，疫情对中国经济的短期负面冲击十分明显，受防控措施影响，企业复工延迟，生产进度延后料会影响出口规模，而协议要求中国继续大量购买美国商品和服务，这对国际收支平衡的冲击更为明显，对人民币的潜在冲击也不容忽视。

路透社17日分析，疫情防控导致人员、物资流动受阻，但不同地区、不同类型企业的复工状况不一，中国国资委上周就表示，央企生产型子企业复工复产率超80%，但劳动密集型的企业如代工厂、纺织企业则复工缓慢，而对于承受能力较差的中小企业可能压力更大。

疫情除了对生产端带来巨大冲击，对需求端的影响也十分明显，旅游、运输、消费等行业都遭遇重击。不少分析人士开始怀疑，中国还能完成得了中美协议的内容吗？根据中美第一阶段贸易协议，中方将在未来两年内增购至少2000亿美元的美国商品和服务。

中国国务委员王毅稍早前接受路透专访时明确表态，不会调整已经达成的贸易协议。

这就可能出现出口增速不及进口增速的情况，贸易顺差可能因此收窄，甚至出现逆差的情况，如果是持续逆差，对汇率的冲击不言而喻。中美协议要求人民币汇率应避免竞争性贬值，但不代表不能贬值，当然幅度及速度均会受限。

另外从外部看，今年以来美元指数已经从96.3附近的五个月低点展开反弹，截至上周五收盘，指数累升近3%，同期人民币还贬值约0.2%，这导致人民币兑欧元等非美货币大幅升值，人民币汇率CFETS指数亦劲升1.6%，中国当前外贸缓解较去年底持续恶化，如果疫情缓解，客盘回归，强势美元料会对人民币施压汇价。

不过疫情短期内可能会拉低中国的服贸逆差，因为服贸逆差主要来源是旅行逆差，2月疫情蔓延之后，中国的出入境旅行几乎停滞，多家航空公司停飞往中国的航班，起码3月之前不大可能恢复，可以估计2月的服贸项下的旅行规模和逆差绝对值规模料大幅回落，这或对冲货物贸易带来的冲击，缓解国际收支失衡状态，不过随着疫情结束，旅行逆差料会逐渐恢复。

根据中国国家外管局公布的数据，2019年全年服贸逆差规模2595亿美元，月均逆差216亿美元，而这中间旅游逆差规模累计2165亿美元，月均逆差180亿美元；2018年全年的服贸逆差规模则为2916亿美元，月均逆差规模为243亿美元，同样旅游的月均逆差规模亦达到198亿美元。

旅行分析公司ForwardKeys最新报告称，中国民众3月及4月赴国外旅游的预订状况较去年同期接近腰斩。而国际民航组织(ICAO)最新声明亦指出，疫情导致相关航班取消，可能造成第一季全球航空产业营收下滑40亿至50亿美元。

国家外汇管理局副局长宣昌能上周在发布会上表示，中国国际收支形势不会因为新冠肺炎疫情等短期影响而轻易发生改变；中国能够应对各种内外部扰动因素的冲击，保持国际收支基本平衡与稳定。

汇市成交量艰难回升

节后首日人民币兑美元跌幅达1.35%，为8.11汇改以来最大单日跌幅，不过受疫情影响，客盘回归速度明显不及往年；而为保证交易正常进行，避免偶发感染被“一锅端”，银行也采取AB班制度，外汇交易员人手紧张，导致交易决策都受影响，最终人民币兑美元即期成交量持续低迷。

非湖北地区的疫情持续缓解，目前尚未发现疫情反复状况，不过成交量要恢复到接近正常水平，起码要大部分省份对人员、交通的管控解除以后，时间点看起码三月份以后。

据路透汇总，2019年人民币兑美元即期节后两周成交均量为节前的95%，而2018年受成交量统计口径影响，节前成交量被低估，节后成交量约是节前的1.4倍，若考虑口径因素，节后成交量和节前应相差不大。

而今年节后成交量持续低迷，两周累积成交1,537亿美元，两周的日成交均量仅153.7亿美元，为节前的40%，数据可见疫情对市场的冲击。不过最近一周的日成交均量较节后第一周有所好转，底部有所抬高，随着人员逐渐到岗，企业运作逐渐恢复，接下来成交量也逐渐放大。

交通运输部副部长刘小明在2月16日的国新办发布会上称，预计2月底前客流以农民工返岗流为主，农民工返程客运量约为3亿人次，到目前已经返程约8,000万人次，到2月底将返程约1.2亿人次，3月以后返程约1亿多人次。