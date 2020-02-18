李克强：防控丝毫不能松懈 推动有序复工复产

中国国务院总理、中央应对疫情工作领导小组组长李克强昨天（17日）主持召开小组会议。会议明确，防控丝毫不能松懈，推动有序复工复产。

据新华社报道，会议听取了国务院联防联控机制相关工作组汇报。汇报认为，通过各地各方面全力加强疫情防控，压低了流行高峰，削弱了流行强度，避免了可能出现的更大范围暴发流行，疫情形势出现向好趋势。当前疫情流行中心仍在武汉市和湖北省，疫情变化情况仍很复杂。随着全国大多数地方逐步复工复产复学，各地防控工作丝毫不能松懈。

会议指出，武汉和湖北要继续加大排查力度，扩大床位供给，切实提高收治率、降低感染率。加强医务人员保障，国家根据救治需要再增派医疗力量支援。目前核酸检测反馈结果时间已从两天缩短至四至六小时，要把这一成果覆盖到所有需检测人员，进一步提升检测效能。优化诊疗方案，集中专家加强重症患者救治，推广使用临床有效药物，减少轻症患者转为重症，提高治愈率、降低病亡率。要特别做好医务人员防护和生活保障，合理安排轮休。进一步保障好武汉市和湖北省等疫情防控重点地区防控救治需要，增加医用防护服、口罩供给，加快生产调运一线需要的隔离衣、制氧机等，多措并举支援无创呼吸机、高流量吸氧机、血气分析仪等重症救治设备。

会议指出，要继续加强精准防控，推动有序复工复产。湖北省要继续实施离汉离鄂通道疫情管控，做到内防扩散、外防输出。通过实施错峰返程等举措，今年节后客流高峰已被削平。各地各相关部门要继续严格落实交通工具和场站测温、消毒、通风等防疫措施。有针对性制定实施农民工返岗运输组织方案，开行点对点直达包车，帮助农民工安全有序返岗。视疫情变化科学安排高校错时开学。督促各地指导企业在加强疫情防控的同时有序复工复产，压实地方和企业防疫责任，严格落实岗位、食堂、员工宿舍等各方面防控措施，避免不必要的人员聚集，帮助企业解决原材料、资金等问题。保障煤电油气供给。非疫情防控重点地区不得采取封路、劝返等方式阻断交通，影响复工复产。