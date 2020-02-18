河南村民因未戴口罩被捆墙上 野蛮防疫受质疑

中国一些地方的疫情防控越发严格，有防疫人员使用过激手段，一些野蛮防疫的视频在网络流传。近日，河南濮阳一村民就因疫情防控期间不戴口罩，被工作人员捆在墙上。该视频在网上引发关注，当地政府昨天（17日）回应称，公安机关已针对工作人员的行为介入调查。

据《新京报》报道，事情发生在河南濮阳市孟轲乡，一位村民在本月13日因疫情防控期间不戴口罩，被工作人员捆在墙上的视频在网上引发关注。濮阳市委宣传部昨天回应称，该男子多次不戴口罩，疫情防控人员为了吓唬他将其捆在了墙上。整个过程中，被捆的村民没有反抗。

目前，孟轲乡疫情防控指挥部对该工作人员的行为进行了批评教育，并责令其进行检讨。濮阳市委宣传部表示，公安机关已针对该工作人员的行为介入调查。

近来，中国防疫工作频频出现野蛮操作、粗暴执法的现象，引起争议。《人民日报》海外版旗下微信公众号“侠客岛”昨天发表文章对这种现象提出质疑，并列举最近几起极端事例批评此举是“打着“为大家好”的旗号，任意践踏他人权益”。甚至可以说是“野蛮操作、粗暴执法”。并指这些行为是不懂法、不懂疫情应对及不懂尊重别人人格的表现。

文章指出，这些行为表现的最根本病灶在于“一些地方、一些人脑袋里缺乏法治思维，不懂得依法防疫”，而依法防疫最主要的一点就是明确各级防疫主体的权力边界，而且是“法无授权不可为”。

文章批评说，如果防疫行为没有沿着法治轨道走，那免不了会出现“有点权力就膨胀、就拿范儿”的人。而这些行为在疫情防控的大背景下会在舆论中放大，造成恶劣影响。“一个地方辛辛苦苦动员各种资源防控疫情，就因为几个人胡作非为，搞得全系统一起背黑锅，多冤”。

（视频来自互联网）