曾获评“全国优秀县委书记” 镇江市委书记惠建林任江苏省政府党组成员

江苏省日前成立支援湖北疫情防控工作领导小组和前方指挥部，领导小组组长由江苏省委常委、常务副省长樊金龙担任，副组长、前方指挥部总指挥由省政府党组成员、省政府疫情防控工作领导小组副组长惠建林担任。

综合公开信息，这是惠建林首次以江苏省政府党组成员这一副省级身份公开亮相。他今天（18日）将前往湖北省黄石开展工作。

江苏省当地新闻报道17日显示，在江苏省委常委会暨省委应对疫情工作领导小组的会议上，惠建林与多名省政府领导同排就坐。

江苏省委组织部网站18日通报，惠建林卸任镇江市委书记、常委、委员职务。浙江省商务厅厅长马明龙接任镇江市委委员、常委、书记。

公开简历显示，惠建林出生于1964年2月，1986年从南京大学中文系毕业后，在江苏省建委办公室任秘书，之后仕途一直在江苏省内，从1990年至2008年间在苏州市工作，曾在2006年至2008年间担任苏州市平江区(现已并入姑苏区)委书记。

他于2008年调任苏州下辖的常熟市担任市委副书记及市长，2011年至2016年担任常熟市委书记；2016年1月至2017年3月担任淮安市委副书记兼市长；2017年3月担任镇江市委书记至此次履新。

在担任常熟市委书记期间，惠建林于2015年6月被评为全国优秀县委书记。江苏当时有三人获此称号，另外两位是时任泰州市高港区委书记王建，以及时任南通海门市委书记姜龙。

惠建林在主政常熟时，曾带领常熟先后成功处置10多起较大型企业的债务危机，形成较好的发展氛围，也让常熟被评为江苏省金融生态优秀县。

另据澎湃新闻梳理，近20年以来的历任镇江市委书记中，张卫国、史和平和许津荣在离开镇江后，均擢升为江苏省人民政府副省长。

张敬华离开镇江后，先是出任江苏省政府秘书长、党组成员，三年后转任江苏省副省长，现已任江苏省委常委、南京市委书记