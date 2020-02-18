武汉武昌医院院长刘智明感染冠病去世

北京协和医院派往武汉的医疗队透露，经全力抢救无效，武汉武昌医院院长刘智明因感染冠状病毒引起的肺炎于今天（18日）上午10时30分去世。

据央视新闻报道，武昌医院2014年被湖北省卫计委评估为三级综合医院，现有员工966人，是这次新冠肺炎武汉市首批定点医院之一。制服该院59岁护士柳帆因感染新冠肺炎医治无效去世。

公开资料显示，刘智明是湖北十堰人，生于1969年，1991年毕业于武汉大学医学院，擅长颅脑外伤，颅内肿瘤，脑血管病及椎管内病的诊断和治疗，特别擅长神经外科疾病手术治疗。

刘智明现为湖北中医药大学和江汉大学硕士研究生导师，2013年曾被武昌区委区政府授予“武昌英才”荣誉称号，2014年获“武汉市人民政府博士资助”人选，2015年获武汉市“十百千人才工程”人选。

2月17日晚，微博认证为湖北省卫健委宣教中心党委书记、主任的账户全科健康发布信息称，“刘智明先生于当晚，走了”，并称他是“第一个牺牲的院长”。

但第一财经2月18日凌晨1时30分引述武昌医院一位宣传负责人崔毅消息，指刘智明仍在同济医院抢救。另据界面新闻18日早上引述刘智明的家人和一名武昌医院工作人员消息，刘智明正在同济医院重症监护室接受抢救，“专家还在看。”