中国贸促会：部分海外客户已经停止接收中国金属产品

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会今天表示，中国金属产品的部份海外买家鉴于新冠病毒疫情爆发，已经停止接受部分中国金属产品的交付。

据路透社报道，中国贸促会冶金行业分会在其网站上称，俄罗斯、土耳其、中东和北非的部分客户已经通过电子邮件告知中国供应商停止收货，或者是要求中止采购。同时，该协会称，印度等国的国际客户认为中国企业无法按时交货，要求损害赔偿，但未说明涉及到的企业或产品的名称。

中国是全球最大的金属消费国，同时也是钢铁和铝等工业金属的最大出口国。

受疫情影响，很多员工无法及时返岗，中国金属产量料大幅下滑。而且企业的物流严重受阻，物流成本增加。造成物流严重困难的原因：一是各地政府采取的对运输、货运、疫情防控等限制措施；二是上下游企业开工率低，严重影响原料进货、产品出货。

贸促会冶金行业分会称，钢铁出口运输方面，面临铁运、海运两难处境。目前，主要靠铁路运输，铁路负荷大，交期难以保证。前期未执行结束的合同，需要面对内陆运输成本暴涨；港口虽然目前正常作业，但效率降低，影响交期。

该协会并称“部分国家开始出现关闭边境、通关口岸，出口报关非常困难，还可能出现海运费暴涨现象。”

冶金行业分会一位官员告诉路透，受疫情影响，原定于3月底在山东召开的第十八届钢材市场和贸易国际研讨会已推迟。此前已有很多重要活动取消或推迟。

中国国家卫生健康委员会今天公告，截至2月17日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增死亡病例98例，新增疑似病例1432例。中国新增病例在上日反弹后再度下降，而湖北以外地区新增病例已降至百例以下，为14日连降。