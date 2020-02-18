武汉卫健委：沉痛哀悼刘智明

对于武汉武昌医院院长刘智明因感染冠状病毒在今早逝世，武汉卫生健康委员会中午发表声明表示沉痛哀悼。

武汉卫健委透过官网发表的声明还写道，疫情发生以来，刘智明不顾个人安危，带领武昌医院全体医务人员奋战在抗疫一线，为武汉防控工作作出了重要贡献。北京协和医院派往武汉的医疗队透露，刘智明经全力抢救无效，于今早10时30分去世。

该声明并呼吁，希望全武汉市广大医务工作者能团结一致，“迎难而上，英勇奋战，坚决打赢疫情防控阻击战”。

另一方面，湖北省卫健委也发文对刘智明的逝世表示深切哀悼。

湖北省卫健委强调，当前湖北疫情防控工作正处在关键时期，需要全社会更加关心关爱医务工作者身心健康，希望广大医务工作者进一步做好防护工作，团结一致，共克时艰。“我们（对医务工作者）表示崇高敬意！”

刘智明去世的消息经报道后在中国社交媒体微博上流传。许多网民表示惋惜，“一路走好”，但也有网民指责刘智明的逝世与官方防疫工作不力有关。“虽然不合时宜，但我还是希望尽早出一个道歉。”

公开资料显示，刘智明是湖北十堰人，生于1969年，1991年毕业于武汉大学医学院，擅长颅脑外伤，颅内肿瘤，脑血管病及椎管内病的诊断和治疗，特别擅长神经外科疾病手术治疗。

刘智明现为湖北中医药大学和江汉大学硕士研究生导师，2013年曾被武昌区委区政府授予“武昌英才”荣誉称号，2014年获“武汉市人民政府博士资助”人选，2015年获武汉市“十百千人才工程”人选。



