湖北全面排查医疗机构就诊发热病人

湖北省新冠病毒防控指挥部今天发布通告称，为进一步加强发热病人核查筛查，以及从源头上切断传染源等，当局即日起全面排查所有从1月20日以来，前往湖北省各医疗机构就诊的发热病人。

据湖北省政府网站消息，这项通告除了列出上述规定，也表示会排查通过实体药店购买或网上订购降热退烧止咳类药品人员，并掌握他们就诊或购药时间、姓名、公民身份号码、现居住地址等信息，组织上门核实和后续检测等工作。

通知强调，湖北各市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）防控指挥部要统筹公安、卫健、民政、综治、社区等力量，以社区、村组为单位，逐户逐人上门排摸、核实情况，全面掌握社区、村组发热病人数量、基础信息和病情状态。

同时，湖北各定点医院、发热门诊要落实就诊人就医实名登记制度，对发热病人信息每日汇总上报所属防控指挥部；各药店须对购买退烧、止咳类药品（含西药和中成药）的用药人身份信息进行查验登记。

中国国家卫生健康委员会今天公告，截至2月17日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增死亡病例98例，新增疑似病例1432例。中国新增病例在上日反弹后再度下降，而重灾区湖北以外地区新增病例已降至百例以下，为14天连降。

