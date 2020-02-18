煲仔饭机器人在武汉24小时为前线医护免费供应热饭

中国房地产企业碧桂园国强公益基金会日前向武汉捐赠自主研发的“煲仔饭机器人”，支援抗疫一线！一台机器人可同时烹饪36份煲仔饭，24小时无间断为一线医护人员免费供应热饭。

综合人民网、《星岛日报》报道，冠状病毒疫情防控期间，武汉市许多餐饮企业已暂停营业。碧桂园从武汉汉南区红十字会获悉，当前湖北省国资学院隔离点缺乏餐饮供应，配餐需求急迫。了解情况后，碧桂园有关负责人表示，希望为一线人员提供自身研发生产的高科技餐饮机器人，进一步支持抗击疫情工作。

有关负责人介绍，此次捐赠的煲仔饭机器人可实现全天候无接触式循环生产与配餐，疫情期间，机器人团队将为该隔离点免费提供煲仔饭的食材采购、配餐、生产及运维服务，用以缓解疫情期间相关人员的用餐问题。

工作人员表示，一台煲仔饭机器人能同时烹饪36个煲，1小时能完成近120份煲仔饭，快捷高效。“全自动化集装箱煲仔饭机器人的好处在于24小时供应，可大大缓解医护人员无法用餐或者用餐不及时的问题。”千玺机器人餐饮集团相关负责人说。

抗疫前线的医护人员多实行轮班制，常常错过食饭时间，或者只能吃冰冷的快餐食物。而煲仔饭机器人生产的每一份菜品经过精准高温烹饪后，从保温柜出餐只需要15秒。全自动化煲仔饭机器人将“让医护人员吃上热乎的饭菜”！

同时，煲仔饭机器人全程实现自动无缝衔接烹饪，整个烹饪过程与人工隔离，能够降低人与人接触而造成交叉感染风险。医护人员点餐只需要自助扫码取餐，不需要与其他人接触。汤碗和餐具均使用一次性包材，设备也将由工程师定期进行消毒清洁。

值得一提的是，这个箱体体积约38立方米的集装箱式煲仔饭机器人设备，是千玺集团2.0升级产品。有关负责人表示，一般情况下，拆卸和组装花费时间不超过8小时，可根据疫区防控需要，灵活安置在各场所内，及时提供配餐。