上海大中小学3月份开展在线教育

上海市教育委员会今天（18日）宣布，该市大中小学3月份开始开展在线教育，中小学生在线学习指导手册将于2月底前发布。

据澎湃新闻报道，上海今天就2019冠状病毒疫情防控工作情况举行新闻发布会，上海市教委主任陆靖说，经研究决定，上海市大中小学3月份起开展在线教育，学生不到校。其中，中小学在线教育将从3月2日起开始。

后续到校学习时间将视疫情情况经评估后确定，陆靖说，日期一旦确定，将提前向社会公布。同时，疫情期间，各类培训机构和托育机构也不得开展线下培训和托育工作。

上海市曾在2月5日的新闻发布会上，宣布全市各级各类学校2月底前不开学。

此外，陆靖指出，对于少数由于特殊原因无法通过电视或网络上课的学生，将由学校“一人一策”做好托底方案，力争不让一个学生掉队。

在外地的学生可在家远程学习，通过网络点播、IPTV省外服务等模式收看授课，也可在相关网站下载课程视频，与学校老师互动交流。上海市教委正在制定中小学生在线学习指导手册，于2月底前下发电子版。手册将涵盖学生和家长关心的各类有关在线学习细节。

陆靖强调，上海市教委提供的是托底方案，各区教育局和学校如果有更好的信息化教学条件和课程资源，也可以自主选择，市级层面不做强制要求。