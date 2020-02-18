湖北一线医务人员子女中考加10分引热议

冠状疫情重灾区湖北省今天发布一项有关一线医务人员福利的通知，当中包括2020年参加中考的一线医务人员子女，有关市州可在其录取总分基础上增加10分后参加中考招生录取。

中国初中学业水平考试，简称中考，是检测初中在校生是否达到初中学业水平的考试；它是初中毕业证书发放的必要条件，考试科目将国家课程方案所规定的学科全部列入初中学业水平考试的范围。考试时间一般在六月中旬。中国省市不统一，按当地时间计算。

据湖北省政府网站消息，上述通知还列出，一线医务人员子女2020年秋季入学幼儿园的，优先安排到辖区内公益普惠性幼儿园就读；2020年秋季学期升入小学或升入初中就读的，由户籍地所在县（市、区）教育行政部门统筹，在学位允许的前提下，按就近就便的原则，优先安排到相对优质的学校入学。

一线医务人员子女参加普通高考报考湖北省省属本专科高校被录取的，由高校根据考生意愿在同批次优先调整专业；安排湖北省内部分优质高职院校专项招收一线医务人员子女，实行计划单列。

上述消息经媒体报道后引起热议。许多网民不解地说：“奖励应该给到医务人员自身的职称，晋升，薪资待遇等，而不应该给到孩子。因为这样会造成教育不公平，父母付出孩子得奖不合适”“如果一线医务人员没有孩子刚好中考高考，对他们也不公平。”也有网民讥讽说：“ 初衷挺好的，但是在我看来还是给钱更实在。”

截至下午4时，“ 湖北一线医务人员子女中考加10分”话题已在中国最大的社交媒体微博上累计2.2亿次的阅读量。