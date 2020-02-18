香港失业率升至3.4% 逾三年最高

香港政府统计处公布，香港经季节性调整的失业率，由去年10月至12月的3.3%上升至去年11月至今年1月的3.4%。就业不足率维持1.2%的水平。

据《信报》报道，劳工及福利局局长罗致光表示，由于经济情况仍然疲弱，劳工市场进一步放缓，经季节性调整的失业率升至超过三年来的高位。总就业人数的按年跌幅进一步显著扩大至1.8%，是2003年第三季以来的最大跌幅。

罗致光称，与消费及旅游相关行业，即零售、住宿及膳食服务业的就业情况仍然严峻。这些行业合计的失业率维持在5.2%，为超过三年来的高位，行业就业人数按年继续急跌。同时，建造业的失业率进一步上升至5.7%，为接近六年来的最高水平，而进出口贸易及批发业的失业率明显恶化。

展望未来，罗致光表示，由于最近冠状病毒疫情的威胁，已对多项经济活动构成严重干扰，尤其是与消费及旅游相关行业，劳工市场在短期内将承受更大压力。政府会密切留意有关发展。

总就业人数由去年10月至12月的381.78万人，下跌至去年11月至今年1月的380.32万人，减少约1.46万人。同期的总劳动人口亦由394.18万人下跌至392.55万人，减少约1.63万人。

失业人数（不经季节性调整）为12.23万人，减少约1700人。就业不足人数4.73万人，与去年10月至12月的数字大致相若。