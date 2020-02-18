网友庆祝北京、成都开始堵车 评论：给疫情底色下的市民传递信心

冠状病毒疫情持续至今，中国大陆多个城市受疫情影响，采取不同程度的封闭管理措施，往日繁忙的街道如今变得冷清，道路上的车辆也寥寥无几。

但从17日开始，北京、成都等城市重新开始出现堵车的情况，网友在朋友圈、微博等社交网络平台发图奔走相告，庆祝城市开始逐渐恢复生气。

成都居民17日关于堵车的朋友圈（互联网）

据四川新闻网消息，成都交警官方微博17日早上8时48分发布了一条“双桥子立交至科华立交内侧车辆排行较长，行驶速度缓慢，交管部门已采取临时交通管理措施。”的微博。

这是自1月31日成都交警取消限行后首次发出“堵车提示”。这两天，正常情况下刷爆成都人朋友圈、微博的应该是15日的“头皮雪”、16日的大太阳，但这次却是“天府大道堵车、人南立交堵车、火车南站没座位”占领了成都人的朋友圈。

以往成都堵车，市民表达是牢骚是抱怨，而这一次不少成都市民欣喜喊话早高峰终于要回来了。

红星新闻17日评论指出，此次城市开始堵车，传递出城市的正常运转，正在给疫情底色下的市民传递更多的信心和力量。

同时评论也强调，从另一层意义上讲，车流量变大，意味着复工复产的企业在逐步增加。而复工复产，并不意味着防疫防控的放松。戴口罩、勤洗手、做好个人防护，依旧是生活的必须；全面消毒、量体温、做好企业防疫，务必要落地落实。