中疾控：冠病八成为轻中症 死亡率男比女高

中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组17日在《中华流行病学杂志》上发表2019冠状病毒最新研究《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》。

据新京报报道，该研究根据传染病信息系统中报告的截至2月11日中国大陆所有COVID-19共计72314例病例数据，对新冠肺炎流行病学特征进行了描述和分析，首次描述了2019新冠肺炎的发病流行曲线。

在报告的44672例确诊病例中，大多数年龄在30~69岁之间(77.8%)，51.4%为男性，湖北省占74.7%，80.9%属于轻/中症。

在44672例确诊病例中，共有1023例死亡，粗病死率为2.3%。80岁以上年龄组的粗病死率最高，为14.8%。男性的粗病死率为2.8%，女性为1.7%。未报告合并症患者的粗病死率约为0.9%，有合并症患者的病死率则高得多，心血管疾病患者为10.5%，糖尿病为7.3%，慢性呼吸道疾病为6.3%

全部患者按照发病时间绘制的流行曲线显示，1月24-28日为第一个流行峰，在2月1日出现单日发病日的异常高值，然后逐渐下降。

此外，该研究还首次描述了1688例医务人员确诊病例情况。医务人员确诊病例大多数为轻症患者(85.4%)，病死率低于其他病例，研究认为这主要与年龄有关，医务人员都是在职人员，一般都在60岁以下，而死亡主要发生在60岁以上的患者。