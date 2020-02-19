湖北以外地区新增病例连续第15天下降

中国大陆湖北以外地区新增冠病确诊病例56例，连续第二天降至100以下。全国累计确诊74185例，死亡2004例。新增治愈出院病例首次超过新增确诊。

据国家卫健委网站消息，2月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例(湖北132例，黑龙江、山东、广东、贵州各一例)，新增疑似病例1185例。

当日新增治愈出院病例1824例，解除医学观察的密切接触者25014人。

截至2月18日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57805例，其中重症病例11977例，累计治愈出院病例14376例，累计死亡病例2004例，累计报告确诊病例74185例，现有疑似病例5248例。累计追踪到密切接触者574418人，尚在医学观察的密切接触者135881人。

湖北新增确诊病例1693例，新增治愈出院病例1266例，新增死亡病例132例，现有确诊病例50633例(武汉38020例)，其中重症病例11246例。累计治愈出院病例9128例，累计死亡病例1921例，累计确诊病例61682例。新增疑似病例596例，现有疑似病例3462例。

累计收到港澳台通报确诊病例94例：香港62例，出院四例，死亡一例；澳门10例，出院五例；台湾22例，出院两例，死亡一例。