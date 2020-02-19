美军侦察机南中国海上空飞行

据长期跟踪战机动态的推特账号“飞机守望”（Aircraft Spots）昨天（18日）提供的飞行路线显示，一架隶属于美国海军的EP-3E“白羊座”电子侦察机在南中国海上空进行了飞行，随后返回驻日美军的嘉手纳空军基地。从飞行路上看，该机自西向东飞越南中国海上空，通过巴士海峡后返回基地。

据环球网引述台湾媒体昨天的报道，隶属于美国海军罗斯福号航母的一架舰载预警于17日被发现出现在巴士海峡上空，这预示着“罗斯福”号在近期可能将通过巴士海峡，前往南中国海展开活动。报道称，这架飞越巴士海峡上空的E-2C预警机编号165813，隶属于VAW-115预警机中队。根据美国海军发布的公开消息，“罗斯福”号航空母舰此次前往印度-太平洋区域部署搭载的是第11舰载机联队，而VAW-115中队正是隶属于该联队。

美国舰机近期频繁出现在南中国海地区。1月28日，美国海军两艘濒海战斗舰以编队形式在该海域航行。这两艘濒海战斗舰分别是LCS-8“蒙哥马利”号和LCS-10“吉佛兹”号，当时正在进行轮替部署任务交接。

南部战区新闻发言人李华敏大校此前也对美军舰机在南中国海的行为作出回应称，近来，美方打着“航行自由”旗号，频繁派舰机到南中国海地区滋扰生事，他说，我们敦促其停止此类挑衅冒险行径，以免发生不测事件。中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无论美方舰机变什么花样、耍什么诡计，中国军队都有决心有能力捍卫国家主权安全，维护南中国还地区和平稳定。