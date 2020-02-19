高福回应争议：不能去网络吵架 冠病狡猾的部分多

从论文争议，到失责指控，再到被调查谣言，中国疾病预防控制中心主任高福近期深陷舆论漩涡。

据《财经》杂志报道，高福前天（17日）受访时表示：“我不能去网络吵架。”“希望大家像我一样，全身心投入抗击疫情的工作，能出力出力；因为专业或其他方面限制，不能亲自出力，就不信谣、不传谣。”

如今的高福处在风口浪尖。作为中国疾控中心掌门人，高福被指“早已掌握人传人的证据”，但却忙着参与写论文，“隐瞒了疫情”。

论文风波之外，高福正在被外界全方位审视，他过往的一些言论和观点被指存在误导，诸如“SARS类似事件不会再出现”“儿童、年龄比较小的人对新冠病毒不易感”等等。

要求追责高福的声音始终不断。2月15日，有媒体甚至发布了“高福被调查”的乌龙消息，称高福“涉嫌违纪违法被调查”，但涉事媒体很快删除了相关消息。

如今高福面对媒体言辞谨慎了很多。他告诉记者：“（冠状病毒）狡猾的部分多了……不得不承认：人类认知的限制！”

针对高福是否存在“失职失责”行为，北京才良律师事务所律师王令表示，高福具备双重身份，一方面是中国疾控中心的主任，有一定的行政权力；另一方面，他也是中国疾控中心的专家，负有对疫情作出判断、采取措施的建议的权责。“所以在判断责任的时候，要从两个方面去判断：中国疾控中心有没有过错？高福作为专家有没有过错？如果疾控中心有责任，那么，高福负有领导责任；如果专家有渎职的地方，那么高福负的是直接责任。”