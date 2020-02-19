武汉大排查今天交卷 王忠林：再有居家患者问责区委书记区长

今天（19日）是中国武汉市拉网式大排查的最后一天，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林警告，若再发现居家的2019冠状病毒疾病患者，将问责区委书记、区长。

据长江日报报道，王忠林昨天结束基层暗访后召开视频例会，听取各区重点难点汇报，并围绕三天拉网式大排查、小区封闭管理、应收尽收等工作进行再调度、再部署。

今天是武汉市拉网清底大排查的最后一天。王忠林表示，要在作为见底措施的排查上持续加力，底数摸清了，才能把握疫情防控的主动权。“不见底，打阻击战是不靠谱的。”

王忠林也指出，在排查过程中，各区表现参差不齐。会上播放了一段来自媒体的暗访视频，显示武汉部分小区没有按照规定要求管住管严，一些市民防疫意识也比较淡漠。

王忠林说，“我们在小区封闭管理、控制人员流动上做了些工作，实际上落实得并不好。”他说，群众发动不起来，打一场人民战争是不可能的。各区要在发动群众上持续加力，让居民参与到社区防控工作之中。

他要求，要加强宣传引导，让市民对疫情严峻形势有充分警觉，认识到不执行封闭管理的危害。对于不听劝阻不服从管理的，要依法严格处理。

对于社区24小时封闭管理如何落实到位，王忠林提出封控管理一定要严格，基层党组织也要发挥好作用。同时，也要确保物流配送完善，要多渠道，有堵就要有疏。

王忠林更要求各区要作出承诺，确保没有居家的确诊和疑似病人，“不能不当回事，人命关天，如果再发现一例，就拿区委书记、区长是问。”

核酸检测方面也要持续加力，加大组织力度，尽快调配检测力量。王忠林说，要确保19日前完成临床确诊病例、疑似患者、密切接触者、发热病人核酸检测。对于核酸检测呈阳性的，该收治的收治；对于核酸呈阴性的，尽快采取相关措施分流。

应收尽收是打赢疫情防控阻击战的关键点。王忠林表示，目前还有很多确诊病人在集中隔离点，得不到很好的救治，“凑凑合合，时间长了，都拖成了重症”。他说，收治是为了救命的，人命关天，不是为了统计数字。

他说，要在应收尽收上持续加力，把居家确诊患者全部收治；要把在集中隔离点的确诊患者分类转移到定点医院和“方舱医院”；对于拒绝收治的病人，要依法处理。

王忠林说，“疫情防控形势依然严峻，要保持清醒，不能盲目乐观。” 任何一点疏忽都将会给群众生命健康带来巨大隐患，都将迟滞打赢武汉保卫战的步伐。“希望大家拼尽全力，继续努力，取得战‘疫’的最终胜利。”