中国国家卫健委：冠病可能经气溶胶传播 治疗纳入中医疗法

中国国家卫健委今天（19日）印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》，在冠状病毒的传播途径方面，增加“在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下中存在经气溶胶传播的可能。” 正式明确病毒有可能通过气溶胶传播。

据国家卫健委网站的消息，在抗病毒治疗方面，《方案》删除此前的“目前没有确认有效的抗新型冠状病毒治疗方法。” 在试用药物中，增加“磷酸氯喹和阿比多尔”两个药物。利巴韦林建议与干扰素或洛匹那韦/利托那韦联合应用。试用药物的疗程均不超过10天。建议在临床应用中进一步评价目前所试用药物的疗效。不建议同时应用3种及以上抗病毒药物，出现不可耐受的毒副作用时应停止使用相关药物。

在重型、危重型病例方面的治疗，《方案》也增加“康复者血浆治疗”，建议适用于病情进展较快、重型和危重型患者。

《方案》也正式把中医诊疗方案纳入中西医结合治疗中。将中医治疗分为医学观察期和临床治疗期，将临床治疗期分为轻型、普通型、重型、危重型、恢复期。医学观察期推荐使用中成药。

临床治疗期推荐了通用方剂“清肺排毒汤”，并分别对轻型、普通型、重型、危重型和恢复期从临床表现、推荐处方及剂量、服用方法三个方面予以说明。同时，在方案中增加了适用于重型、危重型的中成药（包括中药注射剂）的具体用法。

第六版诊断标准也取消湖北省和湖北省以外其他省份的区别。统一分为“疑似病例”和“确诊病例”两类。