火神山医院工地拖欠农民工工资？ 承建方回应

中国武汉冠状病毒定点医院火神山医院早前被指拖欠农民工工资，承建方中建三局昨天（18日）回应称，有准时把钱交给分包代发，不清楚哪个环节出问题。另外，对于有消息称有工人拒领现象，中建三局也回应说，仅部分志愿者没领工钱。

据界面新闻引述《农民日报》报道，参与火神山医院建设施工的农民工汤斌等人十余人自本月14日起，由发包方辛某组织，到火神山医院参与病房防水工程施工。

汤斌等十余人开工前曾得到承诺，当日工资次日发放，白班一天600元（人民币，下同，约120新币）、夜班一天1200元。但自2月15日，汤斌等人多次向辛某讨要工资无果。直到2月18日凌晨，汤斌等人才足额拿到工资。

对此，火神山医院承建方中建三局一名工作人员昨天回应，“不存在拖欠工资。原来承诺是日结，但是这么多工人，中建三局不是直接对接农民工，中间还有一层分包，分包下面可能还有班组。按正常（流程）是把钱先给分包再给班组。目前现场有人在了解情况，现在还不知道哪里出了问题。”

此外，汤斌还反映，开工以来每天只能领到一个口罩一瓶矿泉水，认为口罩数量太少，难以保证防护效果。不过，中建三局宣传部回应时表示，“不存在（这种情况）的。”

参与中建三局承建的另一个“小汤山医院”雷神山医院的一位农民工说，雷神山医院施工期间，他的包工头做到了工资日结，他所在的班组每人每天能领到2个口罩和3瓶矿泉水。

另据健康时报网报道，近日社交媒体广泛流传一张截图，内容大致为“参加火神山医院建设的工人要结算工资时，许许多多的工人坚决不领工资。他们说武汉现在这么难，我们也想做些力所能及的事，提供吃喝已经很好了，工钱就不要了……”内容最后发出感慨“中国有这么多善良的人民，真的要好好善待他们！”

该截图引起关注，许多人纷纷转发点赞，不过也有人表示“不赞成工人不拿工资，道德绑架将会使得未来没有多少人去继续做事”。

对此，中建三局一名负责人说，的确有这个现象，不过没领工钱的是部分志愿者，也没有留下联系方式。“我们本来是打算给他们发工资的，但是他们没要，做完工就走了，因为他们不在劳务队里，所以现在也没有联系到他们，听说这一部分志愿者去了山东潍坊打工。”

参照“小汤山医院”模式的火神山医院，由中建集团在武汉的子企业中建三局牵头，武汉建工、武汉市政、汉阳市政等三家企业参与。从方案设计到建成交付共耗时10天，于2月2日上午正式交付，2月4日正式接诊，参与建设者达7000余名。据悉，火神山医院交付使用之后，部分后续工程仍在进行，包括2月14日开工的病房防水工程。