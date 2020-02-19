报告：节后中国企业薪资涨逾5% IT行业涨幅最大

58同城招聘研究院近日发表的报告显示，今年春节的后10天，中国企业支付月薪2020年节后同比上涨5.79%，其中，受疫情影响较低的IT行业薪资涨幅最大，达22.44%。

据中新经纬报道，58同城招聘研究院发布的《节后企业支付薪资监测分析》对2020年春节后10天（2月3日至2月12日）各行业企业支付薪资均值进行了调查研究。

该报告显示，春节后，企业支付平均薪资为6420元（人民币，下同，约1275新元），比去年增加5.79%。在各大行业中，信息传输、软件和信息技术服务业，以及交通运输、仓储和邮政业平均支付月薪相对较高，普遍高于全国平均水平，而文化、体育和娱乐，居民服务、修理和其他服务，批发和零售业，教育业，住宿和餐饮业等平均支付月薪相对较低。

与上述行业相比，制造业、教育、住宿和餐饮业平均支付月薪相对较低。报告分析称，一方面，制造业、教育、住宿和餐饮业历年来的收入水平都排名靠后，另一方面，受年初疫情影响，制造业、住宿和餐饮等依托线下生产经营的行业受到较大影响，新增需求尚在恢复阶段，企业支付月薪竞争力难以完全展现。

从薪资增幅上看，数据表明，信息传输、软件和信息技术服务业同比增幅最高，达到22.44%；其次是交通运输、仓储和邮政业，达到14.67%。交通运输、仓储和邮政业的高薪资，源于电子商务的普及程度提高，以及疫情防控期间，消费者减少出行，增加网络购物使物流需求增长而引发。与去年同期相比，教育业、金融业，以及文化、体育和娱乐业企业支付薪资涨幅较低，分别为1.20%、3.35%、4.24%。

报告也发现，技术类相关岗位薪资涨幅明显。其中，算法工程师、研发工程师的企业支付薪资同比增长高达30%到40%。

报告分析称，由于IT岗位的线上化程度较高，疫情对岗位影响较低，IT岗位员工能够顺利在线复工，不只薪资继续保持排名靠前，收入能获得逐年提升。同时，疫情对智慧城市建设、企业在线化发展也提出了新挑战，5G、AI、区块链等技术落地也在加速进行，市场对技术类人才需求较大，因此岗位薪资提升潜力较高。此外，招聘需求较大的网络/在线客服，以及网络销售岗位，企业支付薪资也有小幅增长，这表明，线上化服务将成为信息社会企业发展趋势。

此外，疫情防控期间，大量援助物资运往受灾地区，对交通运输业需求保持高位，该行业企业支付薪资因此也较高。

报告指出，2020年春节后，配送类相关岗位的薪资涨幅高于全行业。报告数据显示，2020年节后供应链管理、货运司机、分拣员的企业支付薪资同比分别增长29.57%、23.40%和9.06%。消费者在抗击疫情期间，纷纷选择网络购物、线下配送，物流行业的业务量加大，相关岗位的工作量增强，因此收入水平有所提高。

在餐饮领域，送餐员企业支付月薪由5806元增加到7056元，同比增长21.52%；而服务员职位企业支付薪资同比下降9.20%。这意味着，消费者减少线下就餐，选择网上订餐，餐饮线上化让外卖小哥有了更高收入，而餐厅服务员的市场需求降低，收入也随之下降。

在生活领域，保洁岗位的收入大幅度增长，2020年节后保洁岗位企业支付薪资同比增长18.18%。随着家庭对保洁员的需求增加，优秀的保洁员更需要高薪“撬动”。此外，在疫情防控期间，不少社区也组织保洁人员集中开展环境清扫、垃圾处理、小区消杀，因此，保洁员的收入因市场需求增加而有所较快提高。不过，疫情也对旅游等依托线下服务的行业造成影响，导游/计调岗位企业支付薪资同比下降7.30%。

此外，报告还显示，2020年节后制造业中的普工岗位企业支付薪资为5197元，比去年同期增长9.78%，略高于2019年节后7.28%的涨幅。疫情防控的深入，使不少防疫物资生产企业提前复工，开足马力生产医疗救助物资，这也使相关行业的制作业岗位收入增加，带动普工薪资整体提升。