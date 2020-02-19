中国多地景点开放 西湖等要求戴口罩参观

近日，中国多个景区景点相继宣布将恢复开放，并针对2019冠状病毒采取相应的防护措施，一些景点要求游客佩戴口罩参观游览等。

据澎湃新闻报道，南京夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会今天发布消息，即日起夫子庙、老门东街区有序恢复开放，景点和灯会开放时间则会另行通知。

配合疫情防控，管委会要求游客佩戴口罩、配合体温监测、减少在封闭空间停留时间及扫码登记进入。

杭州西湖风景名胜区也昨日发布消息称，西湖风景名胜区今天起将按规定有序开放已关停的公园景点，所属的露天型收费景点原则上按正常经营时间开放。此外，各类博物馆等密闭场所继续关闭，开放时间另行通知。

西湖风景名胜区将提倡实名购票、预约游览和无现金支付。所有游客入园必检，要求出示杭州健康码并测量体温。同时，为确保安全，景区将进行实时游客量控制，日接待量原则上不超过承载量的50%，并分时段安排团队游客间隔性入园，所有游客也要求佩戴口罩参观游览。

此外，广州市儿童公园、宝墨园·南粤苑景区、珠江公园等也已宣布部分开放。

另据在线旅游平台去哪儿网的消息，还有不少景点表示将于3月初开放，包括北京市香山公园、广东省广州市流溪河国家森林公园、上海市星空错觉艺术馆、海南省三亚市好汉坡南田温泉、江苏省盐城市荷兰花海、徐州市比如明天儿童体验乐园等。