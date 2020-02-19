中国工信部：用新技术加快复工复产

中国工业和信息化部今天（19日）发布通知称，运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作。

据中新社报道，工信部要求，组织信息技术企业与医疗科研机构联合攻关，利用人工智能、大数据、5G等技术，加快病毒检测诊断、疫苗新药研发、防控救治等速度，提高抗疫效率。

针对疫情对企业造成的停工停产问题，工信部要求各地工信部门和通信管理部门指导企业用好信息技术手段和信息化工具，增强软件应用能力，创新思路和方法，用两化融合提升生产管理水平，助力企业尽快复工复产。

通知称，要发挥大型平台企业和行业龙头企业的作用，通过工业互联网平台保障供应链的完整，做好生产协同和风险预警。对于可能停产断供的关键环节，提前组织柔性转产和产能共享，以信息化手段管控好供应链安全。

通知还表示，支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产。支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。

对于制造业，通知称，推动制造企业与信息技术企业合作，深化工业互联网、工业软件APP、人工智能、增强现实/虚拟现实等新技术应用，推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新模式新业态，加快恢复制造业产能。