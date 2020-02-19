中共中央政法委发通知：推出更多有温度有泪点暖新闻

中共中央政法委近日就政法系统防控疫情相关工作发出通知，要求加大对先进典型的宣传力度，激发社会正能量，推出更多有温度、有泪点、有人情味的“暖新闻”。

据《法制日报》报道，中央政法委近日印发《关于加强对政法系统依法防控疫情、维护安全稳定先进典型宣传工作的通知》，要求加大先进典型的宣传力度，加强内容策划、创新形式载体、提升统筹效应，弘扬正气、激励斗志、激发社会正能量，为打赢疫情防控战营造良好舆论氛围。

《通知》指出，疫情发生以来，政法系统涌现出一批先进典型。各级政法委要组织实施好先进典型宣传工作。要注重整合政法、社会和媒体资源，集中宣传本单位、本地区、本系统在依法防控疫情、维护安全稳定中涌现的先进典型和感人事迹，大力宣传报道执法司法人员、网格员等依法打击妨害疫情防控的违法犯罪行为，妥善化解涉疫情矛盾纠纷等先进事迹和感人故事。

《通知》还强调，要加强内容策划，抓住先进典型的精神实质和闪光点，深入挖掘动人事迹和鲜活事例，推出更多有温度、有泪点、有人情味的“暖新闻”，让疫情防控一线政法干警和群防群控队伍忠诚无畏、无私奉献、可歌可泣的形象更加鲜明，让政法典型宣传更能打动人、更能引发共鸣。在传统媒体之外，还要充分发挥微博、微信、抖音、快手等新媒体平台作用。