武汉病毒研究所发公开信：问心无愧

近期在冠状病毒疫情中陷入舆论风暴中心的武汉病毒研究所19日刊发一封写给全所职工与研究生的公开信，信中针对网络流传涉及该所的若干谣言作出回应，并称“回首过去一个多月的艰辛付出，我们问心无愧！”

公开信针对“新冠病毒源于人工合成”、“病毒是从P4泄露的”、“军方接管P4”、“某研究人员因病毒泄露死亡”、“某研究生是‘零号病人’”、“某研究员实名举报所领导”等消息作出回应，指消息对研究所科研人员造成极大的伤害，也严重干扰了该所承担的对抗疫情的应急科研攻关任务。

公开信表示，从2019年12月30日至今，该所在病毒溯源、病原检测、药物筛选方面有诸多发现，比如1月5日即分离出病毒毒株，向世界卫生组织提交了病毒序列等。此外，该所还参与了新冠病毒肺炎病原学检测工作，自2020年1月26日起，累计检测疑似新冠肺炎病人咽拭子样本约4000份；派出由职工和研究生组成的小分队，支援黄冈市病原学检测等。

武汉病毒研究所是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构，拥有中国国内唯一的P4级生物安全实验室，有资质开展“高致病性的病原微生物实验”。2019年，该所的微生物菌（毒）种保藏中心被科技部、财政部指定为“国家病毒资源库”。