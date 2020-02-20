尽管受病毒威胁 IMF仍认为全球经济增速将回升

（早报讯）国际货币基金组织重申，全球经济增速似乎正在触底回升，但同时也警告说，包括冠状病毒在内的风险将主导前景展望。

国际货币基金组织（IMF）在周三发布的监测报告中指出：“继去年明显放缓之后，预计全球经济活动将在2020年适度增强……货币和财政政策措施在支持经济活动方面发挥了作用，从而避免了进一步的下滑。”

彭博社报道，本周二十国集团财长和央行行长会议将在沙特阿拉伯首都利雅得举行。全球政策制定者正在努力应对中国疫情的影响，而贸易摩擦在去年刚刚降温。IMF制作监测报告以帮助二十国集团会议作决策。

“前景的下行风险继续占主导地位，”国际货币基金组织表示，冠状病毒的进一步传播或新的贸易紧张局势可能会破坏任何经济复苏。疫情“正在中断中国的经济活动，因为生产已经停止，受灾地区的流动性受到限制。”

IMF在一个月前的世界经济展望报告中曾指出，全球经济可能会在2020年有所走强，但在贸易威胁和中东紧张局势的影响下，步伐将比先前预期的稍弱。该报告于1月20日发布，稍后不久，病毒起源地中国武汉就实施了封城举措。

该组织周三维持其1月份的预测不变，即全球经济增长将从2019年的2.9%回升至今年的3.3%。

国际货币基金组织在其监测报告中说，中国的短期前景在很大程度上取决于病毒遏制工作的成果，在这种破坏之后可能会出现一段强劲的追赶性增长期，就像在过去类似情形一样，例如之前的严重急性呼吸系统综合征（SARS，简称沙斯）。