澳门赌场今重开 有赌客称昨晚已准备入场

澳门29家赌场经过两周停运后，今天凌晨零时重开。

澳门政府于本月4日因应冠状病毒疫情扩散，决定宣布暂停当地所有博彩活动半个月，以减少人流并避免病毒交叉感染。截至今早8时，澳门已连续15天无新增确诊病例，维持累计10例确诊病例。

今天凌晨有一批入场的赌客说，由于知道赌场重开，他们昨晚已从珠海入境。据香港电台报道，赌客入场时要出示证件，核对健康声明和测量体温；同时，如果入境澳门前曾到过疫情重灾区湖北的人士，则会被限制入场。如果发现有来自湖北的旅客，赌场会通知警方处理。

图为几名赌客今天（20）凌晨准备进入澳门新葡京赌场。（路透社）

据路透社报道，赌场高阶主管及居民表示，当地赌场及倚赖赌场的企业营收依然堪忧，因为当局对旅客设下严格的健康及入境限制。澳门有超过八成收入来自于赌场，但目前赌客几乎已经绝迹。

澳门主管机关上周表示，澳门目前每日接待约2000名访客，较去年同期锐减98%。各大赌场也表示，为了保住员工，并履行合约义务，目前每天亏损150万至260万美元（209万至362万新元）。

澳门一名资深的博彩业高管说：“虽然业务进行得很慢，但让赌场部分营业是明智之举。政府让我们开业是因为这释放出澳门稳定的信号。”永利澳门、金沙中国、米高梅中国和银河娱乐均表示，他们将分阶段恢复营业。根据政府要求，他们可在30天内全面恢复营业。

澳门政府自本月4日宣布暂停当地所有博彩活动两周后，目前赌客几乎已经绝迹。（法新社）

报道称，澳门赌场虽然重新营业，但每个楼层仅允许使用一半的赌桌，以确保人与人之间有足够的距离。根据政府的通知，顾客不许站立或聚集。以往一张百家乐赌桌可坐七名玩家，周围还有许多喧闹的围观者，现在只允许坐四名玩家。同时，赌客和庄家都得戴口罩才能上赌桌。

澳门1月22日出现首起冠状病毒确诊病例后，行政长官贺一诚隔天（23日）随即宣布一系列防疫措施，包括延迟当地中小学春节假期后的复课日期、订购口罩让澳门居民配给购买、授权边检人员拒绝发热的旅客出入境等。

其后他也在1月27日宣布，澳门政府规定任何来自湖北或14天内曾到湖北的非澳门居民入境时，必须出示医生证明他们没有感染冠状病毒。