中国国家卫健委：实行无惩罚性医务人员感染报告制度

冠状病毒暴发以来，中国一线医护人员面临巨大风险，中国官方早前宣布已有1700多名医务人员确诊。中国国家卫健委发布通知，要求医务人员强制报告个人健康状况，并实行无惩罚性的感染报告制度。

据中国国家卫健委网站消息，2月19日，国家卫健委发布《关于进一步加强疫情防控期间医务人员防护工作的通知》。其中要求，医疗机构要合理调配医务人员，科学安排诊疗班次，保持医务人员合理休息，不鼓励带病上岗。

在加强医务人员健康监测及感染报告方面，要求医疗机构确定专门部门和人员，每日询问掌握医务人员暴露情况，监测是否有冠病感染的早期症状，以及是否存在皮肤面部和手部皮肤损伤、腹泻等其他可能导致感染的情形。对于有临床症状、有可能感染的，要立即进行病原学检测。

并实行无惩罚性的感染报告制度，一旦出现医务人员感染，所在医疗机构应当严格落实有关工作要求，立即向当地卫生健康行政部门报告，并按照要求报送新冠肺炎相关诊断信息。要求医务人员强制报告个人健康状况，尽早发现感染隐患。

另外，通知也提到，医疗机构主要负责人要亲自挂帅，负责本机构医务人员感染的医疗救治工作。各级卫生健康行政部门和医疗机构要积极配合相关部门，落实关于疫情防控工作中的医务人员待遇。