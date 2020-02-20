路透：中国向企业提供贷款减轻疫情冲击 联合利华、3M在列

上海近期编制了一份可享受补贴贷款的企业名单，以帮助减轻新冠病毒疫情爆发对企业的影响。联合利华和美国制造医用器材公司3M等在沪分支均名列其中，这些公司可获得数百万美元补贴贷款。

路透社引述七位消息人士称，上海的银行业者各自收到了名单，由工信部和发改委驻沪机构编写的是一份涉及近200家公司的名单。这七位消息人士分属不同的银行。

其中一位银行人士表示：“所有上海的银行都在做这件事，各家银行都在抢政绩”。这名人士看到的工信部名单上有194家公司，包括餐馆和房地产开发商。

过去三周中国暂停了一些城市的部分交通连接，以遏制病毒的传播，这给经济造成沉重打击。

据报道，企业想要被列入名单可以提出申请。银行业人士称，各家银行可自行决定是否与已在名单上的公司接触并提供资金。

根据中国工信部网站上的通知，生产医疗物资的公司以及提供日用必需品的“骨干”企业有资格申请专项贷款。

中国正面临全国性的医疗物资短缺问题，从口罩到防护服，全部短缺。而此次疫情的中心湖北省的各家医院正疲于应对每日上千例的新增病例。

路透社见到的一份由工信部编制的名单中，包括明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司、联合利华（中国）有限公司、上海康德莱企业发展集团股份有限公司，以及上海透景生命科技股份有限公司。

名单没有说明这些有资格的企业是否一定要申请贷款，也未暗示这些企业面临任何财务困难。

联合利华一位发言人称，公司“目前没有计划申请任何资金支持”。3M和名单上面的其他公司，包括上海康德莱企业发展集团和上海透景生命科技公司，未对置评请求作出回应。

报道称，申请贷款的总额尚不确定，但上海银行说，该行将根据此项安排，向57家公司提供55亿元（人民币，下同，11亿新元）贷款。该行称，到目前为止已经拨付4.3亿元贷款，平均利率为2.65%。扣除补贴后的利率仅为1.32%。

根据在银行工作人士的消息，拿到借款企业名单的银行包括平安银行、中信银行、广发银行、招商银行、上海华瑞银行以及宁波银行的上海分行。不过这些消息人士要求不具名，因为他们未获得授权向媒体披露。

路透社此前曾报道，根据中国政府一项类似的计划，中国企业正在寻求总计至少574亿元的银行贷款。政府通知称，有关贷款目的是为了确保重点企业获得财务支持，帮助企业抵御和抗击疫情的影响。

新华社本周二报道，中国已经出具了1600多份不可抗力证明，保护企业免受冠状病毒疫情带来的法律损害。这显示一些企业面临严峻困难。

