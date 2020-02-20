蓬佩奥谴责中国吊销三名《华尔街日报》驻华记者证件

美国国务卿蓬佩奥周三（19日）发表声明，谴责中国吊销三名《华尔街日报》驻华记者的记者证。

中国昨天吊销美国《华尔街日报》三名驻北京记者的记者证，以抗议该报本月初刊登一篇题为《中国是真正的“亚洲病夫”》的评论文章。这篇文章是由美国巴德学院教授米德撰写。文章批评了中国对2019冠状病毒疾病疫情暴发的最初反应，以及该疫情可能会让中国金融体系动荡等。

据美国之音报道，蓬佩奥表示，美国希望中国人民能够像美国人民一样，享受准确的信息和言论自由。“成熟、负责任的国家都知道，自由媒体报道的是事实和看法。正确的回应是提出反驳论点，而不是限制言论。”

中国外交部发言人耿爽昨天在外交部网上例行记者会上说，中国已经多次向《华尔街日报》提出严正交涉，要求该报正式道歉并查处相关责任人。“但遗憾的是，《华尔街日报》迄今仍在推诿、搪塞，既未公开正式道歉，也未查处相关责任人。”

耿爽指出，中国依法依规处理外国记者事务。对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。鉴此，中国决定从即日起吊销《华尔街日报》三名驻北京记者的记者证。

据报道，这三名记者是《华尔街日报》北京分社美籍副社长李肇华、美籍记者邓超和澳大利亚籍记者温友正。他们被令在五天内离开中国。