海南政府据传接管海航 海航高管否认

海南省政府日前据传计划接管海航集团并出售其航空资产，海航集团的一位高管今天否认，强调该消息并不确切。

海航集团曾是并购方面最激进的中国企业之一，曾斥资500亿美元（约701亿新元）打造了一个包括德意志银行和希尔顿酒店集团的商业帝国。两年前，在受到中国政府和其他海外监管机构的审查后，该公司开始出售这些资产，将关注点转向航空和旅游等核心业务。

彭博社昨天（19日）引述知情人士说，海南政府计划接管海航集团，并出售其航空资产，因新冠病毒疫情打击了该公司履行财务责任的能力。同时，该公司的航空资产可能在此后由中国国内企业接手。

海航集团一位高管今天（20日）向《中国经营报》否认了这一传闻。这名高管表示，他从未了解到关于海航集团的接管、拆分或重组等相关信息。“海航集团没有披露过关于传闻中的相关情况，也不知道这些传闻从何而来，最近亦无这些动作。”

不过，他没有透露相关部门向海航集团派驻的工作组调整情况。

而海航集团下属海南航空董事会办公室的一位人士则表示，不便对外回应传闻信息。对于投资者的问询，只能告诉他们“一切以上交所公告为准”。

受上述消息影响，海航系多家上市公司的股价今早在二级市场出现上涨。其中，海航控股、海航投资、海航创新已涨停，海航基础则涨约9%，海航科技涨约5%。

中国最近数周爆发的新冠病毒疫情，已令当地的航空公司取消了数千个航班。

据路透社报道，海航和其他航空公司试图通过让外国飞行员无薪休假来减少损失。同样，海航持有部分股权的香港航空上周五表示，将裁员400人。

中国航空监管机构上周承认了航空业面临的困境，并表示将支持重组或合并，以帮助航空公司应对此次疫情。

