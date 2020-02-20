华中科大再有学者病逝 半个月内五位教授离世

武汉华中科技大学社会学院教授柯卉兵昨天（19日）因病去世，终年41岁。近半个月来，华中科技大学已有五位教授离世。

据新京报报道，从华中科技大学了解到，该校社会学院教授、工会主席柯卉兵，因病医治无效，于2020年2月19日晨6时在武汉逝世，终年41岁。

据华中科技大学官网简介，柯卉兵致力于中国社会福利政策研究，主持国家社科基金项目两项、华中科技大学自主创新基金项目、华中科技大学“教学质量工程”教学研究项目，参与教育部哲学社会科学重大课题攻关项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等多项国家和省部级课题的研究。曾任中国社会学会社会发展与社会保障专业委员会理事兼秘书长、中国社会保障30人论坛青年学者联盟成员、中国社会保障学会青年委员会委员。

近半个月来，华中科技大学已有五位教授逝世。2月7日，华中科技大学三级教授，生命科学院楚天学者红凌教授，因冠状病毒逝世；2月10日，华中科技大学同济医学院附属同济医院器官移植科的林正斌教授，因冠状病毒逝世；2月13日，华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授、研究生导师刘筱娴因病逝世；2月15日，华中科技大学机械学院教授、博导、中国工程院院士段正澄逝世；2月19日，华中科技大学社会学院教授柯卉兵医治无效逝世。