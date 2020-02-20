中国向日本捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒

中国驻日本大使馆发言人说，由于得知日本新冠病毒核酸检测试剂不足，因此决定无偿向日本捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒。

中国驻日本大使馆官网今天公布，发言人表示，中国对于日本国内新型冠状病毒疫情近期持续发展高度关注，且得知日本病毒核酸检测试剂不足后，立即向日本方面表达提供协助意愿。截至19日，包括停靠在日本横滨港的“钻石公主号”邮轮上的人员在内，日本国内确诊人数累计达到704人。

发言人说，经过多方协调，中国已通过深圳华大基因科技公司和深圳市猛犸公益基金会，紧急向日本国立传染病研究所捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒。

发言人强调，病毒没有国界之分，需要国际社会共同应对。“中方愿继续向日方提供力所能及的帮助，密切开展沟通合作，携手早日战胜疫情，共同维护两国人民健康安全以及地区和世界公共卫生安全。”

日本政府在中国疫情上月底急剧恶化后，宣示愿与中国共同抗击疫情，向中国提供全方位支持帮助。从国家领导人和执政党，到地方政府和民间组织个人，都对中国各地输送捐款和防护物资，还以各种形式为中国精神打气，展现热情的“日中亲善”。

日本执政党自民党上周（10日）更破天荒宣布，将先从每名自民党国会议员3月经费中扣除5000日元（63新元）捐助中国抗疫。有中国官媒背景的微信公号“牛弹琴”则撰文赞许，“日本人不按常理出牌，这次来了个大创新”，具体的捐款额不多，但礼轻情意重，“让中国怎么还礼？”

