日媒：习近平很可能推迟访日

日本多名外交消息人士透露，面向中国国家主席习近平作为国宾访日，日中两国政府原定本月底召开的日中经济伙伴关系磋商副部级会议已决定延期。鉴于新冠病毒疫情在中国和日本扩大，以四月上旬为主轴推进准备的访日将推迟的可能性升高。

共同社引述多名外交消息人士说，日中双方原计划在副部级会议上就访日之际达成共识的成果具体交换意见。一名外交消息人士指出：“这是面向作为国宾访日的磋商中最重要的会议。”

曾考虑本月下旬召开的商谈在第三方市场开展民间经济合作的委员会会议和有关尖端技术合作的“日中创新合作机制”对话也因疫情而协调未果。上述均是为配合习近平访而凸显日中合作的会议。

鉴于疫情扩大，两国政府为实施伙伴关系磋商原定本月中旬在北京举行的科长级筹备会议也已延期。

但中国政府强调，为实现习近平访日，两国应当共同努力。日中外长早前在德国会谈时，就按计划推进访日准备工作达成了一致。日本外务省亚洲大洋洲局长泷崎成树18日也在北京与中国外交部副部长罗照辉举行了会谈。双方拟到决定访日延期前继续开展准备工作。

据报道，负责中国外交工作的中共中央政治局委员杨洁篪计划本月底访日与首相安倍晋三会谈，或将持续协调至最后一刻。