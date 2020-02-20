中国对医护人员免费景区超1000家

中国旅游平台携程全球玩乐称，随着中国各景区相继发布对医护人员免费的“福利”，目前对医护人员免费的景区已突破一千家。

据澎湃新闻报道，携程统计数据显示，截止2月20日，实施医护人员免票的景区至少达到1067个，覆盖中国30个省市，195个城市，涵盖了名胜古迹、自然风光、主题乐园、展馆展览等多个种类，其中5A和4A景区达到了479家，占比超过40%。

根据政策，大部分景区表示，自恢复营业起至2020年12月31日，中国医护人员凭有效证件即可免费入园。此外，还有景区免票时间更长，优待对象还包括奋战在一线的警务人员等，有近500家景区的免费政策可以不限次数使用。

根据携程的统计，对医护人员免费景区最多的十大省市分别为安徽省、江苏省、广西省、浙江省、山东省、四川省、广东省、天津市、云南省和陕西省。其中安徽省、江苏省、广西省提供医护人员优待政策的景区均超过一百家，安徽省对医护人员优待景区138家。

北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋表示，根据各地疫情防控情况，在当地政府部门指导下完成景区逐步开放是大势所趋，也是有序恢复生产生活的一个重要步骤。但景区有它的特殊性，落实好景区的承载力，避免游客过度聚集，周全考虑消毒防护工作等疫情期间的管理也必不可少。