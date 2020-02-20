中国外长王毅：中新友谊在抗击疫情中深化

中国外交部长王毅昨天（19日）在老挝与我国外交部长维文会面时说，总理李显龙公开表示对中国战胜新型冠状病毒疫情抱有信心，以及新加坡及时向中国伸出援手，体现了两国在困难时刻相互支持的优良传统，两国合作将在疫情后得到新拓展。

据中国外交部网站发布，王毅首先对维文医生专门调整日程赶来参加中国—亚细安抗击疫情特别外长会表示感谢，并称希望会议不仅探讨如何共同应对此次疫情，同时也推进地区公共卫生合作，提高地区国家应对此类公共卫生挑战的能力。

王毅今天（20日）将与中国—亚细安关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持中国—亚细安关于新冠疫情问题特别外长会。

王毅也介绍了中国抗击疫情的最新进展和取得的积极成效，表示新加坡及时向中国伸出援助之手，总理李显龙公开表示对中国战胜疫情抱有坚定信心，这体现了中新两国在困难时刻相互支持、相互帮助的优良传统。

他强调，中新两国友谊将在这场抗击疫情的斗争中得到深化，两国合作也将在疫情过后得到新的拓展。“我们希望并相信随着疫情的缓解克服，新方将采取积极措施，尽快恢复两国正常人员往来。”

王毅也表示，中国有信心克服疫情造成的暂时性影响，努力实现全面建成小康和摆脱绝对贫困的目标，中新合作也会在此进程中得到进一步发展。他说，今年是中新建交30周年，中国愿同新加坡保持高层交往，也希望新加坡为推进“一带一路”倡议同亚细安互联互通总体规划对接，以及如期签署区域全面经济伙伴关系协定发挥积极作用。

维文表示，中国以高度负责任的态度和世所罕见的举措应对此次疫情，第一时间同国际社会分享信息，为新加坡等国应对疫情提供了宝贵帮助。“中方做出的努力和牺牲是艰苦卓绝的，新方高度赞赏，十分钦佩，将继续给予中方坚定支持。”

维文说，作为中国的好朋友，新加坡愿同中国加强沟通合作，尽可能减少和克服疫情造成的影响，尽快恢复正常交往。他也强调，今年是新中建交30周年，新加坡期待同中国密切高层交往，扎实推进“陆海新通道”建设。“新方愿继续积极推动签署区域全面经济伙伴关系协定，积极参与共建‘一带一路’合作。”