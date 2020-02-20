中国企业可申请6月30日前缓缴住房公积金

中国官方今天（20日）提出了关于住房公积金的支持政策，其中包括企业可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金，强调这不影响每个职工正常提取和申请住房公积金贷款。

住房公积金是由职工所在的事业单位及职工个人缴纳并长期储蓄，日后可用来支付职工家庭购买或自建自住住房、私房翻修等住房费用。中国是于1990年代初向新加坡学习，建立了该制度解决民众的购房问题。

据环球网报道，中国住房城乡建设部今天联同财政部、中国人民银行在中国国务院应对新冠病毒疫情联防联控机制的新闻发布会上说，他们近期研究提出了关于住房公积金的三项阶段性支持政策：一是企业可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。缓缴期间缴存时间要连续计算，不影响每个职工正常提取和申请住房公积金贷款。

二是对职工，特别是对一线的医护人员、疫情防控人员，因疫情需要来隔离或者暂时受疫情影响的职工，同样2020年6月30日前，住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。同时，考虑对于支付房租有压力的缴存职工，可合理提高租房提取额度，并灵活安排提取时间。

三是对疫情比较严重和严重地区的企业，在与职工充分协商的前提下，可在2020年6月30日前决定自愿缴存公积金。继续缴存的，可以自主商定缴存比例；停缴的，停缴存期间缴存时间，同样连续计算，不影响职工正常提取住房公积金和申请住房公积金贷款。

曾任重庆市长的中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆，早前曾发文建议取消企业住房公积金制度，并称由于目前的中国房地产已高度市场化，且商业银行已成为提供房贷的主体，因此企业住房公积金制度存在的意义已经不大，取消该制度将可为企业和职工直接降低12%的成本。

中国大部分地区的企业虽然已在本周复工复产，但受新冠疫情防控工作影响，目前人力极度短缺。其中，许多复工企业因找不到员工，严重拖慢它们复产的速度。

