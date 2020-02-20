骆惠宁批罢工救港如政治新冠病毒

中联办主任骆惠宁今天（20日）在向港区人大、政协发表的信件中提到，目前是一个要科学应对、不要政治操弄的时刻，批评香港少数人为政治私利，依然在制造各种对立，甚至操弄“罢工救港”，“这何尝不是一种政治上的‘新冠病毒’”？

综合港媒报道，在这封以《同舟之情，携手走过崎岖》为题的信件中，骆惠宁首先提到，香港目前与中国大陆省市一同遭受病毒侵袭，举国上下正在打一场没有硝烟的疫情防控阻击战，相信大家跟他一样，时时刷新疫情信息，“疫情兇猛，阴霾何时散去？挑战严峻，香港能否顶住”？

骆惠宁原定今天举行茶话会，与港区人大代表、全国政协委员交流，但受新冠病毒情影响已取消。

对于港区人大、政协如何为国家出力，骆惠宁提出三个“心”，首先是信心。他表示，疫情的数据曲线牵动人心，大家都希望能从中看到拐点，令人欣慰的是，除重灾区湖北之外，其他地区的确诊患者数已呈现下降态势，痊愈患者数正在不断攀升，“这一降一升，让忧心有所舒缓、让信心有所增强”。

骆惠宁并引述中国国家主席习近平说，面对疫情，全国形成了全面动员、部署、加强疫情防控工作的局面，经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效。他强调，中国完全有信心、有能力，也有把握早日战胜疫情。

骆惠宁也表示，虽然不少人将此次疫情与2003年沙斯（SARS）相比，但他感到相较17年前，今天的中国在综合国力、治理能力、制度效能，包括国民心态等方面，都有了历史性进步。正所谓“船大好顶浪”，中国用行动践行了大国担当。

但他指出，疫情也暴露了国家在公共卫生方面的短板，警示完善国家应急管理体系的必要，敦促国人对生活方式的反思。“从眼前看，疫情已经影响到国家和香港经济。”

此外，骆惠宁强调这是一个要科学应对、不要政治操弄的时刻，批评香港少数人为政治私利，依然在制造各种对立，甚至操弄“罢工救港”，“这何尝不是一种政治上的‘新冠病毒’”？

香港一个医护人员组织医管局员工阵线本月初发起罢工，促请港府关闭连接中港的过境口岸，禁止曾前往大陆的非香港籍人士前往香港等，以防止新冠病毒的疫情在香港进一步扩散。据报道，有超过5000名医护人员参与了罢工。

针对香港在疫情下出现民众抢购物资现象，骆惠宁在信中表明，大陆始终全力支持特区政府和香港民众防疫抗疫，且有关部门和驻港中资企业正开足马力，为稳定香港市场供应而努力。“只要关口是通的，粮油米面、鲜肉果菜乃至消毒液、纸巾等，会继续源源不断运来。”

骆惠宁重申，现时需要隔离的是病毒，而不是人心。他相信，那些趁机播散不满、人为制造区隔、刻意破坏大陆和香港两地感情的人，终归不得人心。而越来越多的香港人会认同，“没有人可以是一个孤岛，香港也不应该成为一座孤城”。