中国去年底已完成81家央企转国有资本1.3万亿元

中国财政部副部长余蔚平表示，截至2019年底已完成四批81家中央企业和金融机构划转国资充实社保基金工作，划转1.3万亿元（人民币，下同，约2600亿新元），地方层面划转也在积极推进。此次出台的阶段性的减费政策，预计养老金减收4714亿元，虽然基金收入有所减少，但是影响总体可控，确保养老金按时足额发放是有保障的。

据路透社报道，余蔚平今天（20日）在国新办举行的新闻发布会上表示，从近几年实际执行的情况来看，中国养老保险制度运行总体是平稳的，虽然随着人口老龄化程度的加剧，部分地区出现了基金收支压力加大的情况，但是基金的累计结余仍在不断增加。

截止到2019年底，中国企业职工基本养老保险基金累计结余已经超过了5万亿元。

余蔚平称：“我国养老保险基金的结余分布在省份之间是不平衡的，为此我们和人力社会保障部进行了详细的测算，做了充分的预案，计划采取一系列的应对措施，帮助地方做好养老金按时足额发放的工作。”

他表示，中央财政近年来持续加大对基本养老保险基金的补助力度，重点是向基金收支矛盾较为突出的中西部地区和老工业基地倾斜。从1998年到2019年，中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助累计超过了4万亿元，其中2019年安排5261亿元，今年还将继续加大补助的力度，帮助地方缓解因为阶段性降费对基金造成的收支压力。

二是加大养老保险基金的中央调剂的力度。2018年，中国建立了企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，从实施的效果来看，这项政策对有效的平衡地区间基金的负担发挥了关键的作用。2019年，通过基金的中央调剂，中西部地区和老工业基地的省份受益是1500多亿元。今年调剂的比例将进一步提高，中央调剂基金的规模将相应的增加。

三是加大划转部分国有资本充实社保基金的力度。四是加大基本养老保险基金改革的力度。积极配合人力资源社会保障部等部门推动改革和完善基本养老保险制度，加快建立基本养老保险全国统筹制度，建立健全基本养老保险金合理的调整机制，强化制度的约束机制，不断增强制度的可持续性。

“通过上述这些措施，我们能够做到两个不折不扣。一是不折不扣的落实好阶段性减免社保费的政策，切实减轻企业尤其是中小企业的负担。二是不折不扣的确保养老金按时足额发放，切实维护广大退休人员的养老权益”。余蔚平说。

另据同场发布会的国家医疗保障局副局长陈金甫介绍，目前职工基本医疗保险有能力支撑阶段性减半征收的措施，有力的支持企业发展，同时也能够确保参保人当期待遇的享受。初步匡算，减征措施最大可为企业减负1500亿元。

中国总理李克强早前主持召开的国务院常务会议指出，当前统筹抓好疫情防控和经济社会发展，一项迫切任务是稳就业，稳就业就必须稳企业。会议决定阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。