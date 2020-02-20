丁向阳：中央指导组负责协调重大事务 督察不作为乱作为

中国国务院新闻办公室今天（20日）下午在湖北武汉举行新闻发布会，中共中央指导组成员、中国国务院副秘书长丁向阳在发布会上说，中央指导组的主要职责包括，督导湖北武汉落实好中央部署，协调重大事务，并督察不作为乱作为等问题。

据澎湃新闻报道，发布会上，丁向阳与其他中央指导组成员起身为疫情中牺牲的医护人员和不幸去世的患者默哀。

丁向阳说，这场疫情是“新中国成立以来的一场非常战役”，病毒来势之汹、疫情传播之烈、范围扩散之广、全社会所面临的挑战之大，堪称前所未有。他表示，中央派指导组前来，是告诉大家武汉不是孤岛、不是孤军作战。

有记者就中央指导组在疫情阻击战中的角色与定位提问，丁向阳回答说，按照中央的要求，中央指导组的主要职责有三项：一是督导湖北武汉把习近平总书记的指示和中央部署贯彻落实好，把各项措施布置到位，各项任务按目标、按预期完成，取得疫情防控的最后胜利。

二是指导湖北武汉抗击疫情，中央指导组的到来，就是增强防控力量，就是为武汉湖北协调一些重大事务，重大事务包括他们协调不了、无力协调的方面，比如协调物资，协调医务人员，协调技术支持。

三是督察职责，督察不作为、乱作为、不担当的问题，依法依纪要求有关方面作出整改，作出调查处理。

他进一步表示，中央指导组还关注两个重点。一个是武汉，要把武汉管控好，控制住，不让疫情在这里蔓延、形成风暴。另一个是武汉之外的市州，市州无论是医疗资源、设施设备、人民群众的防护意识，和武汉都有一定距离，一旦在州市发生这种情况就不堪设想，所以他们这段时间的工作就是防止一些市州出现第二个武汉。