台湾立院朝野今共提参与世卫声明

台湾立法院第十届第一会期今天（21日）开议，将宣读朝野党团对世界卫生组织的共同声明。声明指出，立法院严厉谴责中国大陆阻挠台湾参加世卫及世界卫生大会，呼吁世卫应更正视其资讯，将台湾排除于中国大陆疫区之外，也应仔细聆听国际社会的正义声音，遵守专业中立，尽速寻求适当模式，以完整无碍的制度化方式，接纳台湾参与世卫的运作。

据《自由时报》报道，此份经朝野协商代表共同签字的声明指出，世卫宗旨在于追求全人类的最高健康标准，保障健康权的普世价值，不应该遗漏任何人。世卫作为最重要的国际医疗组织，应坚定捍卫此宗旨，不该因中国大陆以政治理由，损及台湾全体人民享有最高水准卫生及健康的权利，且误将台湾列为中国大陆疫区的一部分，导致台湾被部分国家实施出入境管制或停航。

声明也强调，台湾在国际医疗上的贡献，若将台湾纳入全球防疫体系中，将使更多国家受惠，也能使世卫防疫努力更显成效。

声明表示，值此全球抗疫的紧急时刻，立法院强烈表达支持政府持续争取参与世卫；也要求政府积极结合友邦及理念相近国家等友台力量，持续争取参与世界卫生大会，以及完整参与包含防疫在内的世卫其他所有会议、机制及活动，提供专业务实的贡献。

行政院长苏贞昌今天将应邀列席立法院作施政报告，预料防疫相关措施将成为质询焦点。苏揆昨天也率领行政院副院长陈其迈、秘书长李孟谚、政委罗秉成，赴立法院出席民进党团大会，向执政党立委说明“严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例草案”相关内容。

苏贞昌说，针对如何振兴产业，行政院特地通过特别条例，在第一时间送到立法院审议，未来预算通过后，也会第一时间送达，盼各立委也能快速通过。