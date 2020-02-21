中国大陆113冠病康复者捐血浆

中国红十字基金会官网昨晚（20日）发布消息指，截至当天，已有来自湖北、山东、四川等13省的113名冠状病毒康复者成为“抗疫”血浆捐献志愿者。

据《新京报》报道，昨天下午，天津市冠病康复者恢复期血浆采集在天津市海河医院进行，一位29岁的康复者捐出400毫升“抗疫”血浆，成为天津市首位冠病康复者血浆捐献志愿者。

2月20日，28名康复血浆捐献志愿者通过中国红十字基金会向社会倡议，希望所有康复者能够参与捐献血浆，希望捐献朋友圈不断壮大。据悉，中国红十字基金会联合爱心捐赠人，为康复血浆捐献志愿者颁发致敬状，褒扬他们为拯救更多新冠肺炎危重患者的生命做出的贡献。

据中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》，对重型、危重型病例的治疗可采用恢复期血浆治疗，特别是在缺乏疫苗和特效治疗药物的情况下，采用这种特免血浆制品治疗冠病是最为有效的方法，可大幅降低危重患者病死率。

在2月13日疫情防控工作指挥部召开的新闻发布会上，武汉金银潭医院院长张定宇表示，“医院正在开展康复病人恢复期血浆的输入，目前已显示出初步效果。”他还表示康复患者体内有大量的综合抗体对抗病毒，呼吁康复者积极捐献血浆，拯救还在与病魔作斗争的病人。