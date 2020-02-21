中国商务部：外贸领域不会出现大规模裁员

中国商务部今天（21日）召开稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部外贸司司长李兴乾表示，根据当前对外贸地区重点地区和行业持续监测判断，外贸领域不会出现大规模裁员。

据中新网报道，李兴乾表示，企业复工问题是稳定外贸发展的关键问题。近期各地外贸企业复工复产总体进度不断加快，特别是外贸大省引领带动作用明显。其中，浙江、山东等省重点外贸企业复工率均在70%左右，广东、江苏等外贸大省复工进度也较快。在西部地区，四川省重点外贸企业复工进度处于前列。总体看，东部沿海地区外贸企业复工进度快于中西部地区，龙头企业、跨境电商企业复工情况较好。

李兴乾说，为帮助企业渡过难关，各部门、各地方迅速出台了扶持企业的系列政策措施，通过稳企业实现稳就业。商务部也积极采取措施，简化外贸管理程序，强化法律服务，支持新业态新模式发展，加大贸易融资支持，充分发挥出口信用保险作用，积极应对境外贸易限制措施，扎实做好稳外贸工作。按照分区分级、精准防控原则，除湖北省以外，各地外贸企业积极作为，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极保市场、保履约、保订单。

李兴乾认为，预计全年中国外贸发展会保持在合理区间。根据当前对外贸地区重点地区和行业持续监测判断，外贸领域不会出现大规模裁员。