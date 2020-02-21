北京餐企疫情期间可经营自制半成品

疫情期间为帮助企业渡过难关，中国北京市市场监管局推出临时性措施，暂时允许该市餐企在线上和线下销售加工制作的半成品。

据《新京报》报道，北京市朝阳区市场监管局今天（21日）的消息，受到2019冠状病毒疫情防控的影响，很多餐饮服务单位经营遇到了困难。为减轻疫情带来的不良影响，该局根据北京市市场监管局的相关文件指导，允许餐饮服务单位在保证食品安全的前提下，暂时在线上和线下销售本单位加工制作的半成品。据了解，目前全市各区均推出了这一临时性措施。

据悉，按照相应法律法规，除食品生产企业之外，之前只有中央厨房才能制作加工半成品，并且只能销售给餐饮门店，餐饮门店不能加工或者出售半成品。

一位大型餐饮企业负责人表示，此次放开“线上”销售渠道，“对餐饮企业经营来说会有很大促进作用，半成品的销售额贡献会比外卖还大。”

朝阳区市场监管局相关负责人表示，当前疫情防控已进入关键时期，监管部门在落实好疫情防控相关工作要求的同时，也在思考如何帮助企业渡过难关，有序复产复工。“针对餐饮企业出台的这一举措，是疫情期间临时性措施，这相应地也对餐饮服务单位提出了更高的要求。要求餐饮单位要尽到食品安全第一责任人的法定义务，对其生产经营的食品承担安全责任。”