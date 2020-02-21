海底捞获中国两家银行21亿授信支持

中国中信银行和百信银行为中国知名连锁火锅店“海底捞”启动防疫情紧急授信流程，审批提供信贷资金支持21亿元（人民币，下同，约4.2亿新元），首笔8.1亿元放款资金已于前天（19日）汇入海底捞账户。

据新浪财经报道，中信携手百信银行主动和海底捞取得联系，启动防疫情紧急授信流程，三天完成授信审批，合计为海底捞提供21亿元授信额度。双方从2月12日开始接触谈商，至于资金后续到位问题，会按照企业的实际需求和节奏发放。

海底捞在上个月26日称受疫情影响，中国大陆所有门店1月26日起至1月31日暂停营业。在休市近一周后，海底捞再发通告延长暂停营业时间，直到2月15日，海底捞才开始陆续复工国内门店外送业务，包括北京、上海、西安、深圳和南京部分门店。其他城市门店也将陆续恢复营业。

至2月15日，海底捞门店已停业20天。此前，有机构估算，仅从销售额损失和员工成本支出来看，海底捞休市15天损失已超过11亿元。

另有报道称，中信建投社服首席贺燕青团队持续并深入跟踪海底捞的相关情况，其判断此次疫情对于整个餐饮行业都将造成较大打击，估计疫情造成海底捞今年营收损失约50.4亿元，归属于母公司所有者净利润损失约5.8亿元。

2019年半年报显示，海底捞上半年收入116.95亿元，同比增长59.3%；净利润9.11亿元，去年同期6.46亿元，同比增长41%。

海底捞1月24日的股价为每股约26.8元，截至发稿，海底捞的每股价格约30.2元。期间海底捞累计涨幅14%，总市值增长约200亿元。