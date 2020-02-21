澳洲高校资助中国留学生从第三国返澳

澳洲西悉尼大学周五称，将向通过第三国回到澳洲的中国留学生提供1500澳元（约1387新元）补助；澳洲此前禁止从中国大陆到澳洲的外籍人士入境，目前澳洲高等教育供应方正寻求将该禁令的影响降至最低。

据路透社报道，澳洲从2月1日起禁止所有直接从中国大陆到澳洲的外籍人士入境，原因是为了防止冠状病毒疫情扩散。该禁令将至少延长到2月29日。

随着澳洲新学年的开始，澳洲的大学担心如果中国留学生几周内不能回到课堂，将有数以千计的留学生会退学，并寻求去其他国家留学。

澳洲政府表示，只要这些学生在中国以外待够14天，就可获准回到澳洲。西悉尼大学表示，如果中国学生满足上述要求，将给予一次性补贴。

西悉尼大学发言人在邮件中说：“我们的学生迫切希望尽快前往澳洲并开始新学年，”“考虑到转道其他国家会发生的额外费用，校方可向学生提供1500澳元的一次性补贴。”

外国学生每年为澳洲经济的贡献约为350亿澳元，中国学生占到其中三分之一。

澳洲最大的八家大学有10万5000名中国学生在读，这八家学校上周表示，新冠病毒疫情导致的旅行禁令将令澳洲经济损失逾10亿澳元，中国学生每减少10%，那么7500个就业岗位就会有危险。