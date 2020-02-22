湖北：2月19日新增确诊病例由349例订正为775例

湖北冠状病毒疫情通报数据近日引发质疑，湖北省卫健委昨天（21日）深夜发布修正2月19日新冠病毒确诊病例的说明，将核减病例数加回，当日确诊病例订正为775例。

据湖北省卫健委网站消息，从2月13日起，根据国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第五版）》，湖北省将临床诊断病例全部纳入确诊病例进行统计公布和治疗。2月18日印发了第六版诊疗方案，相对第五版诊疗方案，湖北省原有的临床诊断病例类目被取消。2月19日，有的市州对前期报告的临床诊断病例按照第六版诊疗方案进行订正，核减了部分确诊病例。2月20日发现并及时叫停了这一错误做法。

因此将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，并对当日新增病例数进行订正。2月19日0-24时，湖北全省新增确诊病例由349例订正为775例，累计确诊病例数由62031例订正为62457例。同时，将截至2月20日24时的全省累计确诊病例数由62662例订正为63088例。

昨天早些时候，湖北省卫健委副主任涂远超在湖北疫情防控新闻发布会上说，这些天湖北省特别是武汉市发布的数据调整引起高度关注。对此，湖北省委书记应勇要求对已确诊的病例不允许核减，已核减的必须全部加回，对相关责任人要查清事实，严肃问责。